Verknüpfen von Erinnerungen mit Toymaker: Threads of Joy

Während des BCN Game Fest am letzten Wochenende haben wir alle möglichen Spiele und Demos von kommenden Indie- und AA-Titeln und -Entwicklungen gesehen. Aber wenn Sie zwischen so viel Action, Kämpfen, Abenteuern und Rollenspielen eine kleine Ecke finden, in der Sie das angenehme Rasseln einer Nähmaschine genießen können, dann liegt das daran, dass Sie an den Stand von Uprising Studios gekommen sind, einem Team von Veteranen, die an Song of Nunu: A League of Legends Story oder Tamagotchi Adventure Kingdom gearbeitet haben. und die nun die Wärme einer Geschichte mit Tradition wie Toymaker: Threads of Joy suchen.

Toymaker ist ein Spiel mit vielen Ebenen, die fast alle in der Stadt Salamanca und ihrer Umgebung verwurzelt sind. Nicht umsonst ist seine Geschichte von der Legende der Höhle von Salamanca inspiriert. Ein wirklicher Ort, wo, wie man sagt, im Mittelalter der Teufel selbst eine gewisse Anzahl von Schülern in den okkulten Künsten unterrichtete und am Ende, nach Beendigung ihrer Ausbildungsjahre, einer von ihnen für die Ewigkeit bleiben musste, um ihm zu dienen, wie es die Vereinbarung über die Bezahlung war. Und ich kann Ihnen diese kleine Zusammenfassung geben, die Sie nicht in einer Pressemitteilung sehen werden, weil ich in Salamanca geboren wurde und die Tradition kenne.

Aber obwohl Toymaker: Threads of Joy besonders gut bei den Bewohnern der Stadt ankommt, ist es wirklich eine Geschichte, der jeder folgen kann, in der wir uns um einen Stoffwarenladen kümmern und ihn leiten müssen, Spielzeug nähen und reparieren müssen, während wir einer Kriminalgeschichte folgen, die als Visual Novel erzählt wird. Das Spiel hat uns wirklich beeindruckt und wir konnten uns mit dem auf der Messe anwesenden Team in einem vollständigen Interview unterhalten, das Sie sich unten mit Untertiteln ansehen können.

Wir haben zunächst mit Céler Gutierrez, dem Schöpfer des Spiels und Komponisten des Soundtracks, gesprochen, um uns etwas über die auf der Geschichte basierende Erzählung und natürlich die Nähmechanik zu erzählen.

"Die Nähmechanik ist etwas, das wir wirklich machen wollten, denn als wir mit dem Projekt begannen, hatten wir das Gefühl, dass es etwas wirklich Interessantes ist, das es noch nicht gegeben hatte, und wir wollten, dass es sehr, sehr manuell ist, als würde man versuchen, diesen eigentlichen Prozess des Nähens wirklich in das Spiel zu transportieren, also muss man das Muster mit der Maus aufnehmen. Man muss es bewegen, dann muss man die Leertaste drücken, weil wir kein Pedal mehr haben wie damals (...) und dann bewegt man es, und man arbeitet es aus, und, naja, man macht es zuerst langsam, weil es am Anfang schwierig ist, wie selbst zu nähen, aber dann gewöhnt man sich daran, und, naja, Du wirst besser, und du kannst es schneller machen."

Und das nicht nur, weil es sich neu anfühlen kann, in einem Videospiel maschinell zu sticken, sondern auch wegen des Sprungs, den ein Team, das es gewohnt ist, in 3D zu arbeiten (wie sein vorheriges Spiel Scarf), zu einem 2D-Erlebnis machen muss, bei dem der Schwerpunkt mehr auf Dialogen liegt. "Nun, am Anfang war es eine Herausforderung, denn es stimmt, dass es einfacher ist, auf dem gleichen Weg weiterzumachen." Gutierrez begann: "Aber wir wollten das Projekt auch ein wenig verkleinern, wir wollten eine andere Seite der Spieleentwicklung erkunden, wir haben wunderbare 2D-Künstler, und wir wollten herausfinden, was sie tun können, und wir hatten auch das Gefühl, dass 2D für die Stickmechanik großartig wäre. Aber gleichzeitig wollten wir weiter an Spielen arbeiten, die die ganze Familie spielen kann, und die auch nicht schwer zu spielen sind und hinter denen eine interessante Geschichte steckt."