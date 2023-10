Verkleide dich als Tarnished in offizieller, überteuerter Elden Ring-Kleidung!

HQ

Als ich ein Kind war, waren Poster, Brotdosen, Süßigkeiten und Sammelkarten die Waren der Wahl, aber die Zeiten ändern sich! Heute sind es natürlich T-Shirts zu Spottpreisen. Jetzt hat der Modedesigner ARK/8 auf dieses schreiende Bedürfnis nach Luxuskleidung mit einem Gaming-Thema reagiert, indem er eine offizielle Elden Ring-Kollektion namens The Lands Between Collection auf den Markt gebracht hat.

So beschreiben sie die Kollektion bescheiden:

"In einer Welt, in der Spiele, Musik, Science-Fiction und Popkultur als Ganzes an erster Stelle stehen, streben wir danach, die Essenz unserer Leidenschaften einzufangen und unsere Liebe zu ihnen nach außen zu tragen. Mit jedem Drop zielt ARK/8 darauf ab, Kollektionen zu schaffen, die all die Dinge verkörpern, die wir lieben, und zu einem Tor zu unendlichen Welten werden. Mit einem Hauch von Selbstbeobachtung erinnern uns unser Ethos und unsere Mission daran, dass unser Leben auf der Erde zwar endlich sein mag, aber unsere Gedanken und Prägungen die Zeit transzendieren und uns als Individuen unendlich machen werden."

Schauen Sie sich einige der Stücke unten an, und warum schauen Sie nicht hier vorbei und geben Ihr wöchentliches Geld für eine coole Bomberjacke mit der Karte "Lands Between" auf dem Stoff aus? Mäki nimmt wie immer zwei.