Verkaufszahlen der PS4 verlangsamen sich schneller als erwartet

Sony hat diese Woche ebenfalls ihre Quartalsergebnisse (1, 2) für den Zeitraum Oktober-Dezember geliefert und dort durchwachsene Ergebnisse präsentiert. Dem Konzern geht es weiterhin gut, obwohl der Umsatz des Unternehmens spürbar unter dem des Vorjahreszeitraums liegt. Überraschender ist vor allem, wie schnell sich das Tempo der Playstation-4-Verkäufe verlangsamt hat, was Sony letztlich dazu veranlasste, die eigene Finanzprognose zu senken.

Die Playstation-Sparte Game & Network Services verzeichnete aufgrund des sinkenden Interesses an der Hardware, sowie sinkenden Software-Absatzes, einen Umsatzrückgang von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresergebnis. Zum Teil ist das mit den Verzögerungen neuer Spiele zu erklären, die in letzter Zeit aufgetreten sind. Dass die Playstation-4-Verkäufe etwas zurückgehen würden, wurde bereits 2018 von Sony prognostiziert, trotzdem ist das Ausmaß deutlicher als erwartet.

Es ist wichtig zu bedenken, dass diese Ergebnisse noch immer von sehr hohen Umsätzen begleitet werden. Die Playstation-Division feiert ihr drittbestes Quartal aller Zeiten, allein im Berichtszeitraum wurden 6,1 Millionen Playstation-4-Geräte verkauft. Die Gesamtzahl der abgesetzten Konsolen beträgt offiziellen Angaben zufolge weltweit nun 108,9 Millionen. Bereits im letzten Quartal stürmte die Playstation 4 die Position #2 der meistverkauften Heimkonsolen aller Zeiten.

Zu guter Letztes bleibt zu erwähnen, dass Abonnements auch für Sony immer wichtiger werden. Heute machen Playstation Plus und Playstation Now ein Drittel des Umsatzes der Gaming-Sparte aus. Wenn man bedenkt, dass in dieser Zeit sowohl der Black Friday als auch Weihnachten stattfand, würde man eigentlich erwarten, dass diese Zahl im Vergleich zu den anderen Verkäufen vorübergehend sinkt - stattdessen steigt das Interesse daran.

Quelle und vielen Dank: Engadget.