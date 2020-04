Verkaufseditionen von Assassin's Creed Valhalla im Überblick

Das nächste Assassin's Creed enthält kampferprobte Wikinger, die vom Nordmann (oder einer Nordfrau) Eivor angeführt werden. Wen der beeindruckende Trailer zum Kauf animiert hat, für den hat Ubisoft gleich vier verschiedene Sammleredition angefertigt, die exklusiv im Ubisoft Store erhältlich sein werden. Bislang gibt es vier verschiedene Ausgaben von Assassin's Creed Valhalla. Wir haben unten aufgelistet, was in jedem Paket enthalten ist und wollen an dieser Stelle noch darüber informieren, dass Vorbesteller Zugang zur Bonusmission "Der Weg des Berserkers" erhalten.

Standard Edition - 60 Euro



Nur das Basisspiel



Gold Edition - 100 Euro



Basisspiel und Season-Pass



Ultimate Edition - 120 Euro



Basisspiel und Season-Pass

Eine DLC-Sammlung "Ultimate Pack" mit In-Game-Gegenständen für die Siedlung, das Langschiff und Runen zur Verbesserung eurer Ausrüstung

Collector's Edition (Ubisoft Store Exclusive)