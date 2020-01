Verkauf von physischen Spielen in Großbritannien rückläufig

Der bevorstehende Wechsel der aktuellen Konsolengeneration hat in Großbritannien erneut zu einem Absatzrückgang von physischen Videospielen geführt. Im Jahresvergleich hat der britische Einzelhandel in puncto Games Einbußen von 21,7 Prozent hinnehmen müssen, letztes Jahr wurden 17,6 Millionen physische Spiele verkauft. Laut der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hat der britische Gaming-Markt mit dem physischen Verkauf umgerechnet etwa 700 Millionen Euro eingenommen.

Wenn man den Digitalvertrieb miteinbezieht ergibt sich nach Schätzungen der Analysten von IHS Markit ein Rückgang von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach Daten, die von der Entertainment Retailers Association (ERA) zusammengetragen wurden, verlangsamte sich das digitale Umsatzwachstum auf 1,1 Prozent. Wie Games Industry in einem Bericht erklärt, sahen wir 2012 zum letzten Mal eine solche Entwicklung - ein Jahr bevor wir die PS4 und Xbox One bekamen. Angesichts der geplanten Einführung von Playstation 5 und Xbox Series X in 2020 scheint sich die Geschichte also zu wiederholen.

Wenn es um verkaufte Spiele geht, ist FIFA 20 mit 1,5 Millionen veräußerten Exemplaren nach wie vor die beste Adresse in Großbritannien. Trotz des ersten Platzes auf dem Siegertreppchen konnte sich EA nicht wirklich über ihre Leistung freuen, da der Vorgänger FIFA 19 im gleichen Zeitraum 400.000 Einheiten mehr verkaufte. Call of Duty: Modern Warfare hingegen hat Black Ops 4 (in kürzerer Zeit) überboten, es sind also nicht alle großen Blockbuster zum Scheitern verurteilt. Unten findet ihr noch die GfK-Liste der zehn meistverkauften Titel Großbritanniens aus 2019: