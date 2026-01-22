Die Nintendo Switch 2 erobert die USA im Sturm und wird nach sieben Monaten auf dem Markt zur meistverkauften Konsole der Geschichte

HQ

Wie in vielen anderen Märkten war die Nintendo Switch 2 die meistverkaufte Konsole während der Weihnachtssaison in den Vereinigten Staaten. Laut Daten des Analysten Mat Piscatella von Circana (ehemals NPD) hat Nintendo of America seit dem Markteintritt des zweiten Hybrids im Juni insgesamt 4,4 Millionen Konsolen verkauft. Merkwürdigerweise entspricht das fast den beispiellosen 4 Millionen verkauften Exemplaren in Japan.

Die YTD/LTD-Zahl macht die Nintendo Switch 2 zur meistverkauften Maschine in den ersten sieben Monaten auf dem US-Markt, also zur am schnellsten verkauften der Geschichte. In dieser Hinsicht spiegelt es das wider, was auf dem spanischen Markt geschah. Tatsächlich liegt die Switch 2 derzeit 35 % über der PlayStation 4 und fast 50 % über der ersten Nintendo Switch (sie hat sich in sieben Monaten bereits fast doppelt so oft verkauft).

Die globalen Quartalsergebnisse von Nintendo werden voraussichtlich in zwei Wochen (W/C am 2. Februar) veröffentlicht, wenn eine neue Nintendo Direct-Präsentation angeblich stattfinden wird.

Battlefield 6 beendet sein Jahr der triumphalen Rückkehr

Wenn man sich andere Plattformen und Software anschaut, führten die üblichen Genres wie erwartet die Verkaufscharts an, aber es gab eine große Überraschung: Während Call of Duty: Black Ops 7 im Dezember das meistverkaufte Spiel war, mit NBA 2K26 auf dem zweiten Platz und Battlefield 6 auf dem dritten, war Battlefield 6 tatsächlich das meistverkaufte Spiel des Jahres 2025 in den USA. gefolgt von NBA und Borderlands 4.

Was waren Ihre Lieblingskonsolen und -videospiele im Jahr 2025?