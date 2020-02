Verhext: Witcher-Kartenspiel Gwent kommt Ende März auf Android

CD Project Red hat der Android-Version von Gwent: The Witcher Card Game einen Veröffentlichungstermin gegeben. Am 24. März dürften Google-Kunden das Spiel kostenlos über den Play-Store herunterladen. Ihr könnt euch über diesen Link vorregistrieren und wer das tut, bekommt einen exklusiven Avatar, der natürlich auch auf anderen Geräten präsentiert werden darf (bis zur Freischaltung dauert es aber noch sechs Wochen, also heißt es erstmals warten). Spieler dürfen mit PC- und iOS-Benutzern zusammenspielen, alle Fortschritte und Einkäufe werden über euer GOG-Konto miteinander geteilt. Gwent: The Witcher Card Game steht bereits zum kostenlosen Download auf PC und iOS zur Verfügung. Die Unterstützung der Konsolen-Versionen wurde mittlerweile eingestellt.