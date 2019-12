Verheerende Safi'jiiva-Belagerung in Monster Hunter World: Iceborne gestartet

Letzte Woche informierte uns Capcom über die bevorstehenden In-Game-Events von Monster Hunter World: Iceborne bis Ende Januar 2020, doch weil die jüngst gestartete Belagerungsschlacht gegen den erwachsenen Xeno'jiiva eine ziemliche Herausforderung darstellt, hat sich das Studio dazu beschlossen, einige hilfreiche Tipps und Tricks bereitzustellen.

Im Playstation-Blog erfahren wir zuerst einmal den offiziellen Namen dieses Biests: Safi'jiiva. Bis zu 16 Spieler sollten sich in der Versammlungshalle von Seliana treffen, um die Belagerungsmission zu starten. Der gefährliche Drachenälteste hat einige fiese Angriffe auf Lager, darunter auch eine Soforteliminierung. Wir müssen den Safi'jiiva auf verschiedenen Ebenen seines Nests zurückdrängen und in der dürfen ihn in der tiefsten Ebene schließlich erlegen - bis zum 5. Januar dürfen sich mutige Jäger daran die Zähne ausbeißen. Zur Belohnung winken mächtige, vollständig individualisierbare Waffen, neue Rüstungen und eine Menge Style. In den beiden neuen Videos erfahrt ihr mehr darüber:

