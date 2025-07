Mehr Verhaftungen von Oppositionellen in der Türkei inmitten anhaltender Razzien

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Türkei . Die türkischen Behörden haben ihre juristische Kampagne gegen die Opposition auf die westliche Stadt Izmir ausgeweitet und eine beträchtliche Anzahl von Persönlichkeiten festgenommen, darunter einen ehemaligen Bürgermeister und lokale Parteiführer.

"Wir sind heute mit einer weiteren Operation im Morgengrauen aufgewacht", sagte Murat Bakan, ein Abgeordneter aus Izmir, auf X. "Wir stehen vor einem ähnlichen Prozess wie in Istanbul", sagte er und fügte hinzu, dass es sich um "ein Justizsystem handelt, das auf Anweisung handelt".

Die Operation, die Berichten zufolge mit Korruptions- und Betrugsvorwürfen in Verbindung gebracht wird, spiegelt frühere Verhaftungswellen in Istanbul wider und hat die Besorgnis über politische Einmischung in die Justiz verstärkt. Unterdessen behauptet die Opposition, die Vorwürfe seien politisch motiviert.