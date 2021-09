Vergnügungspark Super Nintendo World bekommt 2024 ein Donkey-Kong-Gebiet

HQ

Die Eröffnung des Super-Nintendo-World-Vergnügungsparks auf dem Gelände der Universal Studios in Japan konnte aufgrund der Corona-Pandemie zwar nicht wie geplant stattfinden, doch die Veranstalter scheinen dennoch zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. In einigen Jahren soll die Anlage mit einem großen Dschungel-Bereich erweitert werden, der sich um den Affen Donkey Kong dreht.

Die Zone wird eine Achterbahn und Verkaufsstände enthalten, die Merchandise und Essen anbieten. Die Besucher werden auch entsprechend gestaltete, interaktive Erlebnisse vorfinden, um durch den DK-Dschungel zu spazieren. 2024 soll das alles fertiggestellt werden, ihr habt also noch ein bisschen Zeit für die Buchung eurer Japanreise. Die Anlage soll bis dahin um etwa 70 Prozent wachsen, also dürft ihr euch auf einiges gefasst machen.