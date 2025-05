Vergleiche zwischen der WM 2022 und dem letzten Clásico-Spiel von Kylian Mbappé

HQ

Real Madrid verlor erneut gegen den FC Barcelona, zum vierten Mal in diesem Jahr, trotz der Bemühungen von Kylian Mbappé. In seiner ersten Saison in Weiß hat Mbappé in drei der vier Spiele fünf Tore für Barcelona erzielt, und am Sonntag erzielte er einen Hattrick, der für Madrid nutzlos war, aber zumindest auf persönlicher Ebene für ihn funktioniert.

Im "Pichichi"-Rennen um den Titel des Torschützenkönigs der LaLiga überholte Mbappé Robert Lewandowski und ist nun mit 27 Toren der beste Torschütze des spanischen Wettbewerbs, gefolgt vom Spieler des FC Barcelona mit 25 Toren. Weit abgeschlagen folgen Budimir (Osasuna, 18 Tore), Raphinha (Barcelona, 16 Tore) und Ayoze (Villareal, 16 Tore).

Mbappé wurde auch zum Spieler mit den meisten Toren, die in einer Debütsaison bei Real Madrid erzielt wurden: 39 in 55 Spielen in allen Wettbewerben und verbesserte sich damit vor Iván Zamorano (37 Tore in 45 Spielen 1992/93) und Cristiano Ronaldo (33 Tore in 35 Spielen 2009/10).

Mbappé hat nun drei Hattricks mit Real Madrid erzielt, gefolgt von denen gegen Real Valladolid und Manchester City. Damals reichte es zum Sieg, aber gegen Barcelona hat es nicht gereicht... was viele Menschen an das WM-Finale 2022 erinnerte, bei dem Mbappé beim 3:3 gegen Argentinien einen Hattrick erzielte und damit der erste Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaft wurde, der drei Tore in einem Finale erzielte... Aber am Ende verlor er das Spiel.