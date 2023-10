Vergleiche die neu arrangierte und die Originalmusik in Super Mario RPG

HQ

Während wir auf das nächste große Mario-Spiel im kommenden Super Mario Bros. Wonder warten, das am 20. Oktober erscheint, gibt es auch ein weiteres Mario-Abenteuer, das nächsten Monat Premiere feiert. Die Rede ist natürlich von Super Mario RPG, einem vollständigen Remake des Super Nintendo-Klassikers aus dem Jahr 1996, einem Spiel, das einige von euch damals wahrscheinlich verpasst haben, da es nie offiziell in Europa veröffentlicht wurde.

Das Remake erscheint am 17. November und bietet brandneue Grafiken und einige Gameplay-Verbesserungen. Aber es enthält auch einen neu arrangierten Soundtrack der ursprünglichen Komponistin Yoko Shimomura, und das Spiel enthält tatsächlich auch die Originalmusik.

Sie können während des Abenteuers jederzeit zwischen den ursprünglichen und neu arrangierten Melodien wechseln, und Nintendo UK gibt uns jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf die Unterschiede bei X. Hören Sie unten, wir müssen sagen, dass es großartig klingt, unabhängig davon, für welche Sie sich letztendlich entscheiden werden.