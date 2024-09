Vergleich der Gamescom 2024: Delta Force ist eine erfrischende Oase in der riesigen Wüste der FPS-Spiele (und könnte Black Ops 6 übertreffen)

HQ

Während der Gamescom 2024 konnten wir viele der am meisten erwarteten Titel des Jahres spielen. Vergleiche können zwar ein zweischneidiges Schwert (und manchmal unfair) sein, aber sie sind wichtig, um den Platz jedes Spiels zu verstehen und zu verstehen, wie es sich mit den Besten des Genres messen kann.

Wir hatten die Gelegenheit, beide Titel in ihren jeweiligen Alphas und Betas zu spielen. Tatsächlich können Sie bereits unsere Vorschau von Delta Force und unsere Vorschau von Call of Duty: Black Ops 6 lesen.

Beide Spiele bieten immersive Erlebnisse, aber jedes tut dies auf eine einzigartige und unterschiedliche Weise. Deshalb werden wir beide Titel durch einen gründlichen Vergleich analysieren, der diese neuen Spiele nicht nur mit ihren Vorgängern vergleicht, sondern auch im Detail untersucht, wie jedes einzelne in das FPS-Genre passt.

Werbung:

Shooter waren das erste Genre, das mich als Kind begeisterte. Ich erinnere mich noch an die Sommer, die ich mit jeder Call of Duty Veröffentlichung auf PS3 verbracht habe.

Es ist ein Genre, für das ich mich schon immer begeistert habe, dank seiner perfekten Mischung aus schneller Action und Strategie. In letzter Zeit habe ich mich jedoch etwas gleichgültig gegenüber dem Genre und dem Call of Duty -Franchise gefühlt. Die jüngsten Call of Duty -Titel haben es nicht geschafft, den Funken der alten Tage einzufangen, mit Problemen beim Matchmaking und einem Mangel an Innovation.

In diesem Zusammenhang erscheint Delta Force als Hoffnungsträger. Dieses Spiel hat es geschafft, den Funken und die Nostalgie zurückzugewinnen, die ich beim Spielen von Shootern in ihren glorreichen Tagen verspürt habe. Es gibt mir Hoffnung, dass es in dem Genre noch Raum für neue und aufregende Erfahrungen gibt. Deshalb möchte ich heute über Delta Force sprechen und warum ich denke, dass es Black Ops 6 in den Schatten stellen könnte.

Werbung:

Delta Force war eine angenehme Überraschung in einem Markt, der mit Titeln gesättigt ist, die in den letzten Jahren zu wünschen übrig gelassen haben. Von dem Moment an, in dem du das Spiel startest, bemerkst du einen signifikanten Unterschied in der Herangehensweise und Ausführung.

Delta Force überzeugt mit herausragender Performance auf Mittelklasse-Systemen und bietet eine visuelle Qualität, die viele Titel übertrifft, ohne dass High-End-Hardware benötigt wird. Die detaillierten Texturen und gut gestalteten Karten sorgen für ein immersives Erlebnis, während der Realismus bei der Darstellung von Waffen und Fahrzeugen bemerkenswert ist. Jede Waffe wird akribisch nachgebildet, vom Nachladen bis zur Handhabung im Kampf, mit authentischen Sounds, Rückstoß und Präzision. Die Animationen sind flüssig und wir begegnen Elementen wie dem Kugelsystem im Magazin, die dem Spiel noch mehr Realismus verleihen. All dies, während wir in zwei Hauptmodi eintauchen, die unverwechselbare Erlebnisse bieten.

Auf der einen Seite haben wir Hazard Operations. Dieser Extraktions-Shooter-Modus konzentriert sich auf die taktische Planung und strategische Ausführung. Obwohl es anfangs nicht mein Lieblingsmodus war, da er den Schwerpunkt auf Taktik statt Action legte, erkannte ich bald seinen Wert. Die Dynamik des Modus ist angespannt und herausfordernd, mit einem Gesundheitssystem, das sich direkt auf die Mobilität und Genauigkeit auswirkt. Die Notwendigkeit, sich mit dem Team abzustimmen und schnelle Entscheidungen zu treffen, verleiht jedem Spiel eine Tiefe, die es einzigartig macht.

Auf der anderen Seite haben wir Havoc Warfare. Dieser Modus fühlt sich an wie eine gut ausgeführte Mischung aus Call of Duty und Battlefield, aber mit einem realistischeren und ausgefeilteren Ansatz. Die Karten sind weitläufig und leiden nicht unter Problemen mit der Renderentfernung, was ein flüssiges Gameplay in großen Räumen ermöglicht. Die Waffen verfügen über eine Projektilphysik, die Präzision und Geschicklichkeit erfordert, und die Anpassung von Waffen und Gadgets ermöglicht eine breite Palette von Taktiken. Die Möglichkeit, deine Ausrüstung und deinen Spielstil anzupassen, fügt eine strategische Dimension hinzu, die das Erlebnis verbessert.

So weit so gut. Nun, hier nehmen die Dinge eine Wendung. Im Gegensatz zur Aktualität von Delta Force steht Call of Duty: Black Ops 6 vor einer Reihe von Problemen, die sich auf die Rezeption und den Erfolg ausgewirkt haben.

Seit der Beta wird Black Ops 6 von Problemen geplagt. Die Community hat auf zahlreiche Probleme mit der Spielbalance hingewiesen, die sich negativ auf das Gesamterlebnis auswirken. Die frühe Verbreitung von Cheatern war ein großes Problem (und es scheint, als würden sie nicht viel tun, um das Problem zu beheben), und die neue Omnimovement-Funktion wurde nicht von allen gut aufgenommen. Während einige Spieler das neue Mobilitätssystem unterhaltsam und dynamisch finden, sehen andere es als eine Ergänzung, die dem Spiel keinen nennenswerten Wert bringt.

Was die Spielmodi betrifft, so haben wir die üblichen, die es trotz der Bemühungen um Innovation nicht geschafft haben, die Magie früherer Einträge einzufangen. Obwohl diese Modi optisch ansprechend sind, fehlt ihnen die Tiefe und der Reiz, die sie früher hatten. Das Fehlen einer fesselnden Erzählung und die Wiederholung des Kartendesigns wirken sich negativ auf das Spielerlebnis aus.

Und schauen Sie sich nur die niedrigen aktiven Spielerzahlen auf Steam und den Rückgang der Zuschauerzahlen Twitch an, die alle auf eine enttäuschende Resonanz hindeuten (Sie können die Statistiken überprüfen, indem Sie hier klicken). Der Mangel an Innovation und die anhaltenden Probleme haben zu einem Rückgang des Interesses und des Engagements der Gemeinschaft geführt. Black Ops 6 hat eine monumentale Aufgabe vor sich, um die Begeisterung der Spieler zurückzugewinnen und das Vertrauen wiederherzustellen. Und das Problem ist nicht nur, dass sie diese Probleme haben. Das Problem ist, dass sie anscheinend nichts tun, um sie anzugehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Delta Force als Leuchtturm am Ende eines dunklen Tunnels von FPS-Spielen der letzten Jahre hervorsticht. Der Fokus auf Realismus, Liebe zum Detail und Fairplay-Politik bietet ein solides und erfrischendes Erlebnis, das in scharfem Kontrast zu den aktuellen Problemen von Call of Duty: Black Ops 6 steht. Während Delta Force durch seine Authentizität und Tiefe glänzt, scheint Black Ops 6 an einem Scheideweg zu stehen und vor großen Herausforderungen zu stehen, um seine Relevanz in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu erhalten.

Ein weiteres Merkmal, das ich an Delta Force sehr schätze, ist die "No Pay-to-Win"-Politik. In diesem Fall basiert alles auf Geschicklichkeit und Anstrengung, um ein faires und ausgewogenes Erlebnis für alle Spieler zu gewährleisten. Es gibt keine In-Game-Elemente, die denjenigen, die bereit sind, mehr zu zahlen, unfaire Vorteile bieten, was eine Erleichterung in einem Markt ist, in dem die Monetarisierung oft das Fairplay beeinträchtigt.

Wenn du auf der Suche nach einem gut entwickelten Shooter-Erlebnis ohne unfaire Elemente bist, verdient Delta Force definitiv deine Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite wird Black Ops 6 erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um seine aktuellen Probleme zu überwinden und das Interesse der Community zurückzugewinnen. Die Wahl scheint klar für diejenigen, die Qualität und Authentizität in ihren Schießspielen suchen.

Vergleich der Gamescom 2024

Wenn du mehr Vergleiche von Spielen von der Gamescom 2024 lesen möchtest, haben wir diesen Abschnitt in fünf Artikel unterteilt. Nachfolgend finden Sie Links zu den einzelnen Unterkünften: