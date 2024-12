Vergiss Waffen: In Black Ops 6 kannst du jetzt Feinde ausschalten, indem du auf sie furzt

HQ

In einem Schritt, den niemand kommen sah, hat Call of Duty: Black Ops 6 eine neue Ausführung hinzugefügt, die... Ein Furz. Aber nicht irgendein Furz – dieser hier ist ein Einhorn. Ja, Sie haben richtig gelesen. In einer bizarren Wendung zeigt ein durchgesickertes Video, wie ein Spieler einen Feind erledigt, indem er ein Einhorn beschwört, seinen Schwanz packt und einen bunten Furzstrahl direkt auf sein Ziel abfeuert. Wenn du dachtest, Black Ops könnte nicht seltsamer werden, denk noch einmal darüber nach.

Dieser ungewöhnliche Move ist Teil des "Tracer Pack: Brightmare Mastercraft Ultra Skin Bundle", einem kosmetischen Paket, das einen Helm mit Einhorn-Motiv, regenbogenfarbene Waffen und die mittlerweile berüchtigte Furzausführung enthält. Es ist eine wilde Ergänzung, die die Fans gespalten hat. Einige denken, dass es sich um eine urkomische, unerwartete Wendung handelt, die einen Hauch von Spaß hinzufügt, während andere sich fragen, ob Call of Duty endlich zu weit gegangen ist und sich in eine Verrücktheit im Fortnite-Stil verlagert hat, die den ikonischen Realismus des Spiels ruinieren könnte.

Black Ops 6 hat zwar Wellen geschlagen und das Call of Duty-Franchise zu über 500 Millionen verkauften Exemplaren geführt, aber die Aufnahme dieser Umsetzung hat gemischte Gefühle ausgelöst. Einige Fans vermissen den düsteren, ernsten Ton, für den die Serie bekannt ist, während andere nur wegen der Lacher und der Einhorn-Magie hier sind.

Also, was denkst du – sind Einhornfürze die Zukunft von Call of Duty oder sollte das Spiel bei traditionelleren Methoden bleiben, um Feinde zu besiegen?