Vergiss nicht: In zwei Wochen gibt es ein Pokémon-Geschenk!

Während viele von uns darauf warten, dass Nintendo unseren Sommer mit der Ankündigung einer Nintendo Direct verschönert, um weitere neue Titel zu markieren, um unsere neu eingeführte Nintendo Switch 2 zu beleben, ist die Wahrheit, dass das Unternehmen für diesen Monat bereits ein digitales Event in Form von Pokémon Presents geplant hat.

Das Event wird am 22. Juli um 14:00 Uhr BST/15:00 Uhr MESZ über die offiziellen Kanäle von The Pokémon Company gestreamt. Aber abgesehen von der Zeit und dem Ort, an dem man es sehen kann, wissen wir nichts weiter über den Inhalt.

Es ist davon auszugehen, dass wir mehr Informationen über Pokémon-Produkte sehen werden, wie z. B. Updates für das Pokémon-Sammelkartenspiel und Pokémon Go-Handyspiele sowie Neuigkeiten über die Pokémon-Concierge-Serie oder die Anime-Serie. Und möglicherweise eine neue Vorschau auf den großen Titel des Jahres, Pokémon-Legenden: Z-A.

Aber wenn du uns nach unserem großen Traum fragst, würden wir uns freuen, endlich einen Blick auf die zehnte Generation der Pokémon-Haupttitel zu werfen. Was denkst du?