Schluss mit Clair Obscur: Expedition 33, ein neues Spiel ist Metacritics Top-Spiel des Jahres 2025

HQ

Nostalgie, die wird nie alt, oder? Man kann ein Spiel vor zwei Jahren veröffentlicht haben und trotzdem auf eine Neuveröffentlichung drängen, nur um alle daran zu erinnern, wie gut es war. Es ist ein bisschen hart, Nintendo das vorzuwerfen, wenn man bedenkt, dass es die brandneue Switch 2 und alles gibt, aber The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist zurückgekehrt, um die Krone des bisher besten Spiels des Jahres 2025 zu beanspruchen.

Das geht aus Metacritic hervor, das jetzt sowohl The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom als auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf den ersten beiden Plätzen sieht. Ein echtes Spiel aus dem Jahr 2025, Clair Obscur: Expedition 33, ist nach fast zwei Monaten an der Spitze auf Platz 3 zurückgerutscht. Aber wenn man bedenkt, dass sowohl Breath of the Wild als auch Clair Obscur eine Punktzahl von 93 haben, ist es fairer zu sagen, dass beide in diesem Jahr den zweiten Platz belegen.

Das wird sicherlich die Frage aufwerfen, ob wir Tears of the Kingdom wirklich für das beste Spiel des Jahres 2025 halten. Die meisten werden verständlicherweise nein sagen, aber es kann verwirrend sein, wenn ein Titel aus dem Jahr 2023 aufgrund früherer Erfolge eine Spitzenposition einnimmt. Mit einer Punktzahl von 95 müssen wir sehen, ob Tears of the Kingdom in diesem Jahr von irgendetwas übertroffen werden kann.