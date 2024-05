Verfolgen Sie das Leben von Senna in der kommenden Netflix-Miniserie

Es gibt viele ikonische Rennfahrer, die in der Formel 1 angetreten sind und waren. Ob es sich um aktuelle Legenden wie Lewis Hamilton, Fernando Alonso oder Max Verstappen handelt, um aktuelle Ikonen wie Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen und Michael Schumacher oder sogar um einige der noch entfernteren, aber denkwürdigen Legenden wie Niki Lauda, Alain Prost, Jackie Stewart, die Liste geht weiter. Es gibt zwar so viele berühmte Namen, aber nur sehr wenige schienen das pure Talent und Potenzial des Brasilianers Ayrton Senna zu haben, einem Fahrer, den viele immer noch für den talentiertesten halten, der jemals in einem Formel-1-Auto gesessen hat.

Senna s Karriere wurde jedoch unterbrochen, als der Fahrer 1994 bei einem Rennen in Italien tödlich verunglückte und eine Karriere mit drei Weltmeisterschaften hinterließ. Während wir diese Karriere bereits in einer abendfüllenden Dokumentation mit dem Titel Senna gesehen haben, versucht Netflix in naher Zukunft auch eine sehr ähnliche Idee.

Der Streamer hat eine fiktive Miniserie namens Senna angekündigt, die das Leben des legendären Formel-1-Fahrers und seinen Einfluss auf die Welt der Formel 1 verfolgen wird. Die Serie wird irgendwann im Jahr 2024 auf Netflix erscheinen, aber wir haben bereits einen Trailer, der uns einen Vorgeschmack darauf gibt, was sie auf Lager haben wird, und einen ersten Vorgeschmack auf Gabriel Leone als titelgebenden Rennfahrer.