Vereitelt Gargamels böse Pläne im Oktober in The Smurfs: Dreams

Wenn du auf der Suche nach einem neuen Plattformer bist, durch den du diesen Oktober tuckern kannst, dann hat Microids vielleicht die perfekte Lösung für dich. Bekannt als The Smurfs: Dreams, ist dies ein 3D-Plattformer, in dem es darum geht, Gargamels bösen Plan, die Schlümpfe in einen Traumzustand zu verwickeln, zu vereiteln, indem er in die Träume jedes einzelnen Schlümpfens eindringt und sie von innen heraus aufweckt.

Das Spiel bietet vier Welten, die es zu erkunden gilt, und 12 Levels, die es zu überwinden gilt, sowie 16 Minispiele, die es zu meistern gilt. Es wird alleine und kooperativ mit einem Freund spielbar sein, bietet Anpassungsoptionen, um deinen Schlumpf zu deinem eigenen zu machen, und bietet Möglichkeiten, Smurf Village mit jedem Schlumpf, den du erweckst, zu verbessern.

Während ihr bis zum 24. Oktober warten müsst, um das Spiel auf PC und Konsolen zu spielen, könnt ihr euch den Gameplay-Trailer für den Titel unten ansehen.