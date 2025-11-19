Vereinigtes Königreich: "Militärische Optionen bereit", nachdem russisches Schiff Laser gegen britische Piloten einsetzt

HQ

Der britische Verteidigungsminister John Healey sagte am Mittwoch, dass "militärische Optionen" bereitstehen, falls das russische Spionageschiff Yantar eine Bedrohung darstellt, nachdem das Schiff Laser auf RAF-Piloten gerichtet hatte, die seine Bewegungen überwachten.

Die Royal Navy und die Royal Air Force verfolgen routinemäßig potenzielle Bedrohungen, und solche Missionen haben sich seit der russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 verstärkt. Healey beschrieb das Laserzielen als "tief gefährlich" und betonte, dass Großbritannien bereit sei, je nach Handlung des Schiffes zu reagieren.

Der Yantar, der für die Informationsbeschaffung und die Kartierung von Unterwasserkabeln konzipiert wurde, befindet sich derzeit am Rand britischer Gewässer nördlich von Schottland. Healey bestätigte, dass dies das erste Mal war, dass das Schiff Laser auf RAF-Personal richtete, und kündigte Änderungen der Einsatzregeln der Marine an, um eine genauere Überwachung des Schiffes zu ermöglichen.