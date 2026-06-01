Vereinigtes Königreich, Australien und die Vereinigten Staaten werden Unterwasserdrohnen im neuen Verteidigungspakt entwickeln

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Es gibt eine riesige Menge an Infrastruktur am Meeresgrund, sei es diese untergetauchten Kabel oder Unterwasserpipelines, die Nationen weltweit verbinden und mit Energie versorgen. Da immer mehr erkennen, wie wichtig diese werden, steigt das Bedrohungsniveau gegen sie, weshalb sich das Vereinigte Königreich, Australien und die Vereinigten Staaten zusammengeschlossen haben, um einen Verteidigungspakt zu schließen, um Unterwasserdrohnen zu schaffen, um diese wichtigen Infrastrukturteile zu verteidigen.

Die AUKUS-Staaten (Australien-UK-USA) haben sich nach einem Treffen am 30. Mai in Singapur auf dieses Abkommen geeinigt, mit Plänen, die Entwicklung dieser modernsten Technologien zur Verteidigung wichtiger Orte in Ozeanen und Gewässern weltweit zu beschleunigen, so Sky News.

Das Abkommen sieht außerdem vor, dass Australien eine neue Flotte nuklearbetriebener U-Boote erwirbt, die mit der Patrouille im Pazifik beauftragt sein werden, um Chinas Expansion in das Gebiet entgegenzuwirken und zu verlangsamen. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass das Trio in den Bereichen Quantencomputing, Unterwasser-, Hyperschall-, KI- und Cybertechnologien zusammenarbeitet.

Zum Abkommen sagte US-Verteidigungsminister Peter Hegseth: "Das Signaturprojekt wird eine Reihe hoch anpassungsfähiger Multimission-UUV-Nutzlasten (unbemannte Unterwasserfahrzeuge) liefern, die Unterwasseroperationen unterstützen und unseren kollektiven Vorteil im maritimen Bereich sichern."

Die AUKUS-Zusammenarbeit wurde 2021 gegründet, um Chinas Expansion entgegenzuwirken, wobei die asiatische Nation das Abkommen als gefährlich und als fähig für ein Wettrüsten betrachtet.