Die Vereinigten Staaten schlagen einen neuen Namen für Grönland vor: Rot, Weiß und Blauland

Donald Trumps Faszination für Grönland ist wieder in den Mittelpunkt gerückt, denn ein neuer Gesetzentwurf, der in den Kongress eingebracht wurde, könnte ihm die Befugnis geben, über den Kauf des arktischen Territoriums zu verhandeln und es in "Red, White and Blueland" umzubenennen.

Trotz des wiederholten Beharrens Dänemarks, dass Grönland nicht zum Verkauf stehe, hat sich der Abgeordnete aus Georgia, Buddy Carter, für den Vorschlag ausgesprochen und argumentiert, dass die Insel für die amerikanische Sicherheit von entscheidender Bedeutung sei.

In der Zwischenzeit könnte eine Petition in Dänemark ein kühnes Gegenangebot machen – den Kauf Kaliforniens. Eine Petition, die die "Dänemarkisierung" des reichsten Staates Amerikas fordert, hat bereits Tausende von Unterschriften gesammelt.

Mit dem humorvollen Vorschlag eines kulturellen Austauschs, der mehr "Hygge nach Hollywood, Radwege nach Beverly Hills und Bio-Smørrebrød an jede Straßenecke" bringen würde, sieht Dänemarks Kampagne sogar eine Umbenennung von Disneyland in "Hans Christian Andersenland" vor. Im Moment bleibt abzuwarten, ob einer dieser Vorschläge Anklang finden wird.