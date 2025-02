Vereinigte Arabische Emirate investieren 40 Milliarden US-Dollar in strategische Sektoren Italiens

HQ

In einem ehrgeizigen Schritt zur Stärkung der Beziehungen zu den Golfstaaten hat die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni während eines Wirtschaftsforums zwischen Italien und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Rom angekündigt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate bemerkenswerte 40 Milliarden US-Dollar in Italien investieren werden.

Die Investitionen, die sich auf hochmoderne Sektoren wie künstliche Intelligenz, Datenzentren, Weltraumforschung, erneuerbare Energien und Seltene Erden konzentrieren, werden als bedeutender Schritt in der wachsenden Partnerschaft zwischen den beiden Nationen angesehen.

Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2022 ist Meloni bestrebt, tiefere wirtschaftliche und strategische Beziehungen zu den Golfstaaten aufzubauen, wobei sie die Bedenken der Vergangenheit hinsichtlich der Menschenrechte außer Acht gelassen hat. Im vergangenen Monat hat Italien auch Vereinbarungen im Wert von rund 10 Milliarden US-Dollar mit Saudi-Arabien abgeschlossen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie diese Investitionen die italienische Wirtschaft in den kommenden Jahren umgestalten werden.