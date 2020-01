Vereinfachtes Chinesisch wird beliebteste Sprache von Steam

China ist auch für die Spielebranche ein wichtiger Partner, das lässt sich unter anderem am zunehmenden Interesse an diesem Markt feststellen. Steam hat im Dezember in einer Umfrage die verwendete Hard- und Software ihrer Nutzer erfragt und dabei festgestellt, dass vereinfachtes Chinesisch mittlerweile die am häufigsten verwendete Sprache ihres Dienstes ist. 37,8 Prozent der Steam-Nutzer gehören dieser Kategorie an, die zweitstärkste Fraktion nutzt Englisch (n=30,4 Prozent).

Wie PC Gamer anmerkt, sind diese Daten nicht immer verlässlich, da sie bereits im April 2018 feststellten, dass asiatische Internetcafés aufgrund eines Fehlers doppelte Einträge in den Ergebnissen erzeugten. Nichtsdestotrotz klingen die Ergebnisse nicht unplausibel, zumal chinesische Spieler für Spielefirmen unglaublich wichtig geworden sind. Beispielsweise haben sich im letzten Jahr der chinesische Publisher Tencent und Nintendo zusammengetan, um die Nintendo Switch nach China zu veröffentlichen.

Am 20. Januar wird im Steam-Shop eine weitere Änderung eingeführt. Fans von Soundtracks dürfen auf der Plattform nun dediziert nach den OST-Inhalten suchen und sie auch ohne Zugriff auf das Spiel herunterladen. Das war bislang nicht möglich, weil Valve die Songs in der Kategorie DLC gelistet hat (die Käufern verschlossen bleiben, solange sie nicht das Hauptspiel besitzen). In euer Bibliothek müsste mittlerweile auch ein eigener Reiter für ein entsprechendes Musikverzeichnis verfügbar sein.

Für Entwickler bedeutet dieser Schritt außerdem, dass sie ihre musikalischen Werke bereits verkaufen können, noch ehe ein Spiel verfügbar wird. Soundtracks können im Rahmen dieser Änderung mehrere Qualitätsstufen aufweisen und zugehörige Inhalte, wie Songtexte und Albumcover enthalten.