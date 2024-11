Verdunkeln Sie Ihre PS5 mit den Darkplates 2.0 von dbrand

HQ

Sony bietet zwar seine eigenen offiziellen Möglichkeiten an, das Erscheinungsbild der PlayStation 5-Konsole durch austauschbare Seitenteile und Platten zu ändern, aber Sie können auch eine größere Auswahl an Optionen erhalten, indem Sie Drittanbieter wie dbrand erkunden. Der Accessoire-Hersteller bietet Optionen in allen Farben und Mustern, einschließlich einer geschwärzten Alternative, die das Unternehmen zuvor mit Sony in Schwierigkeiten gebracht hat.

Nachdem sie sich jedoch mit verschiedenen rechtlichen Fragen befasst haben, ist dbrand mit einem Darkplates 2.0 -Angebot zurück, wie sie es nennen, von dem sie versprechen, dass es ihnen keine Probleme mit der Rechtsabteilung von Sony bereiten wird. Wir haben tatsächlich einige dieser neuen Darkplates als Teil des neuesten Quick Look in die Hände bekommen, insbesondere die Platten für die PS5 Slim -Konsole.

Was unser eigener Magnus von diesen neuen Darkplates hält, könnt ihr im Video unten sehen, in dem er auch eine Reihe von Fakten über das Accessoire teilt.