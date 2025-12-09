Verdant ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die im postapokalyptischen Deutschland der 1980er Jahre spielt

Indie-Fans wurden im Rahmen der Wholesome Snack Showcase mit einer ganzen Reihe wunderschöner bevorstehender Projekte verwöhnt, und ein weiteres Beispiel dafür kommt vom Entwickler Tiny Roar, als das Studio einen Blick auf das neu enthüllte Verdant teilte.

Dieses Spiel gilt als eine "Coming-of-Age-Geschichte", die im postapokalyptischen Deutschland der 1980er Jahre spielt und einem jungen, unerschrockenen Entdecker folgt, der sich auf eine Entdeckungsreise durch dieses lebendige und üppige Land voller Geheimnisse begibt. Die Prämisse wird sein, die Welt zu erkunden und zusammenzusetzen, wie sie sich verändert hat und wie du ihre Zukunft beeinflussen kannst.

Da die Ankündigung gerade erst stattfindet, gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum zu nennen, aber es wurde bekanntgegeben, dass das Spiel zum Launch über Steam auf dem PC erscheinen wird.