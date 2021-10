Verdansk nach Atombombe in Call of Duty: Warzone Saison 6 völlig zerstört

HQ

Als Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone die fünfte Staffel mit der Detonation einer Atombombe in Verdansk starteten, begannen sich die Leute natürlich zu fragen, welche Konsequenzen ein solcher Knall haben würde. Die Antwort liefern Infinity Ward im kommenden Spiel-Update "Season Six", das uns ein zerstörtes Schachtfeld zeigt. Einige Bereiche wurden in die Luft gesprengt, während gewaltige Risse im Boden die Erkundung von Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg ermöglichen. Die Positionen Stadion und ein Großteil von Downtown sehen in Zukunft ziemlich postapokalyptisch aus, während der Gulag wieder eher dem Original entspricht.

Der Mehrspielerbereich und die Aktivität "Zombies" werden in Call of Duty: Black Ops Cold War mit den kommenden Saison-Update inhaltlich aufgefrischt. Im kooperativen PvE-Bereich stürmen die Spieler den Hauptsitz der Omega-Gruppe, um dessen Ära ein für alle Mal zu beenden. Infinity Ward demonstrierte auf der neuen Karte Forsaken einen Perk namens "Slider", der es euch ermöglicht, Feinde explodieren zu lassen, indem ihr durch sie hindurchgleitet. Durch das Upgrade werdet ihr selbst völlig immun gegen eigene Explosionen und Schaden und Reichweite der Fähigkeit nehmen anscheinend zu, je mehr Anlauf ihr nehmt.

Die neue Waffe, die mit diesem Update zum Zombies-Spielmodus gelangt, heißt Chrysalax und dabei handelt es sich um eine Axt, die eine kristalline Explosion erzeugt und gleichzeitig in eine automatische Waffe verwandelt werden kann. Außerdem bekommen wir ein Gadget, das die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich zieht, indem es in regelmäßigen Abständen einen Impuls aussendet. Was den Mehrspielermodus betrifft, da erhalten wir am 7. Oktober drei neue Karten:



Deprogram (6v6): rote Türen transportieren euch auf Karte Adler zu unterschiedlichen Orten

(6v6): rote Türen transportieren euch auf Karte Adler zu unterschiedlichen Orten Amerika (6v6): ein amerikanisches Trainingsgelände, das man aus der Kampagne kennt

(6v6): ein amerikanisches Trainingsgelände, das man aus der Kampagne kennt Gluboko (2v2 oder 3v3): ihr kämpft inmitten des unterirdischen Gewölbes unter der KGB-Basis aus dem Story-Modus



Updates am Battle Pass zeigen Alex Mason und den Perseus-Operator "Fuze", eine Schrotflinte, ein automatisches Gewehr, ein SMG und mehrere Nahkampfwaffen. Alle weiteren Details lest ihr bitte auf der Webseite von Activision nach. Ab dem 19. Oktober starten in beiden Spielen die jährlichen Halloween-Überraschungen. Das saisonale (hier ist der Begriff dann auch endlich mal angebracht) Event heißt "The Haunting" bringt "Spielmodi und Belohnungen" mit sich, die euch nur für kurze Zeit zur Verfügung stehen werden.