Verdansk kommt pünktlich zum fünften Jahrestag der Karte auf Call of Duty: Warzone 2.0

HQ

Es gab einige besorgniserregende Gerüchte und Berichte, die über die Zukunft von Call of Duty: Warzone die Runde machten, einschließlich der Behauptung, dass Activision alles auf Verdansk setzen würde. Da das Spiel nicht mehr so beliebt ist wie früher, hat der große Publisher die Entscheidung getroffen, dass, wenn die zurückkehrende und beliebte Karte nicht wieder auflebt und die Spieler bleiben, dies dazu führen könnte, dass eine dritte Warzone abgesagt wird und die Zukunft der Serie in Frage gestellt wird.

Vor diesem Hintergrund hat Activision nun das feste Datum bekannt gegeben, wann Verdansk als Teil von Call of Duty: Warzone 2.0 zu Call of Duty: Warzone zurückkehren wird. Die Karte wird anlässlich ihres fünften Jubiläums zurückkehren, was bedeutet, dass am 3. April 2025 die berühmte Battle-Royale-Karte, die während der Pandemie und der Lockdowns unzählige Spieler unterhalten hat, bald wieder so sein wird, wie Sie sie kennen und lieben.

Zu diesem Anlass wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Karte in ihrer ganzen Pracht zeigt. Es wird als Teil der verspäteten Saison 3 erscheinen, die am selben Tag erscheint und wahrscheinlich das Debüt der nächsten Zombies Karte sowie die typischen saisonalen Ergänzungen mit neuen Waffen, Karten, Kosmetika und mehr enthalten wird.