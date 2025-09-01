Verdächtiger nach tödlichen Schüssen auf ukrainischen Politiker Andrij Parubij festgenommen

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Ukraine . Die ukrainischen Behörden haben einen Mann festgenommen, der beschuldigt wird, Andrij Parubij getötet zu haben, einen bekannten Politiker, der am Wochenende in Lwiw erschossen wurde (wenn Sie mit dieser Geschichte nicht vertraut sind, können Sie hier mehr erfahren).

Die Ermittler sagen, dass der Angriff geplant war, wobei sich der Angreifer als Kurier verkleidete, bevor er den Hinterhalt ausführte. Wir wissen jetzt, dass der Verdächtige später nach einer intensiven Suche in einer nahegelegenen Region gefasst wurde, und es wurden bereits erste Zeugenaussagen gemacht.

Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass die Staatsanwaltschaft dringende Ermittlungsschritte einleitet, während die Beamten die Strafverfolgungsbehörden für ihre schnelle Reaktion lobten. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Details über das Motiv dahinter bekannt werden, also bleiben Sie dran für weitere Updates.