Verbreiten virale KI-POV-Videos eine ungenaue Geschichte?

Wenn Sie häufig auf TikTok scrollen, sind Sie vielleicht mit Konten wie POV Lab und Time Traveller POV vertraut, die Videos veröffentlichen, die die scheinbare Sichtweise verschiedener Personen im Laufe der Geschichte zeigen.

Von der Schwarzen Pest bis zur Zerstörung von Pompeji zeigen diese Videos KI-generierte Umgebungen, und in den Worten von Dan, dem Schöpfer von POV Lab, tun sie dies, um die "Idee, die Vergangenheit aus der Ich-Perspektive zu sehen, darzustellen, die sich wie eine einzigartige Möglichkeit anfühlt, Geschichte zum Leben zu erwecken".

Dan und Hogne - der Schöpfer von Time Traveller POV - sprachen mit der BBC, wobei Hogne hinzufügte, dass seine Videos den Menschen "coole Teile der Geschichte beibringen und ihnen helfen können, etwas Neues zu lernen".

Historiker sind jedoch nicht sonderlich beeindruckt von den Videos. Dr. Amy Boyington nannte die Videos "amateurhaft" und wies auf Ungenauigkeiten wie Zugschienen hin, die mitten im Mittelalter durch eine Straße verlaufen.

Auch die Historikerin und Archäologin Dr. Hannah Platts ist kein Fan davon und sagt, dass die Videos Dinge ignorieren, die wir bereits aus der Geschichte wissen. "Aufgrund des Augenzeugenberichts von Plinius dem Jüngeren über den Ausbruch wissen wir, dass es nicht damit begann, dass überall Lava spuckte, so dass es billig und faul erscheint, diese Fülle an historischen Informationen, die uns zur Verfügung stehen, nicht zu nutzen", sagte sie.

Obwohl sie nicht korrekt sind, erhalten die Videos immer noch Millionen von Aufrufen auf TikTok, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise die Macht haben, das Verständnis der Geschichte durch das Publikum zu manipulieren. Aber trotz alledem sehen Historiker immer noch einen Wert in den Videos, wobei Dr. Boyington sagt, dass sie als Tor in die Geschichte fungieren können.

Wenn Sie also ein KI-POV-Video in Ihrem TikTok-Feed sehen und es genießen, sollten Sie unbedingt weiterlesen.

