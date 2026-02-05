Verbraucher sind sich KI zunehmend bewusst, und dennoch wollen viele sie laut einem neuen Bericht immer noch nicht

HQ

Wenn Sie jemals sehen, dass ein großer Tech-CEO oder Vertreter herausgefordert wird, dass Verbraucher keine KI auf ihren Geräten übernehmen, werden die meisten von ihnen sagen, dass nicht die KI das Problem ist, sondern das fehlende Verständnis. Das mag entschuldbar klingen, aber ein neuer Bericht legt nahe, dass Verbraucher wissen, was KI ihnen bieten kann, und es trotzdem nicht wollen.

Dies stammt aus neuen Daten bei Circana (über PC Gamer), die zeigen, dass ein Drittel der Nutzer keine KI auf ihren Geräten haben möchte. Zwei Drittel derjenigen, die keine KI wollten, glauben, dass ihre Geräte so funktionieren, wie sie sind, und 59 % waren auch besorgt um die Privatsphäre, falls sie KI erlauben, ihre persönlichen Ordner, Dateien und mehr durchzusehen.

Nur 15 % lehnten die Idee von KI in ihren Geräten ab, weil sie das Gefühl hatten, die Technik sei zu komplex. Das ist keine massive Ablehnung von KI, da immer noch eine Mehrheit dafür ist, sie auf ihren Geräten zu haben, aber es zeigt, dass diejenigen, die KI strikt ablehnen, ihre Meinung nicht ändern werden, wenn ihnen eine PowerPoint-Präsentation gezeigt wird, wie sie tatsächlich funktioniert.