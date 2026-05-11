Verbotene Router und Drohnen in den USA erhalten noch bis 2029 Updates

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Die Federal Communications Commission in den USA hat im Dezember 2025 Drohnen und Drohnenkomponenten zu ihrer Covered List von Kommunikationsausrüstung und -diensten hinzugefügt, die nationale Sicherheitsbedenken darstellen. Einige Monate später wurden außerhalb der USA hergestellte Router zur Liste hinzugefügt, aber es wurde eine Ausnahme gewährt, dass betroffene Router mindestens bis zum 1. März 2027 Updates erhalten würden. Dies wurde nun bis 2029 verlängert.

Laut Engadget veröffentlichte das Office of Engineering and Technology (OET) der FCC am 8. Mai eine Ankündigung, dass betroffene Router und Drohnen bis zum 1. Januar 2029 "Software- und Firmware-Updates erhalten können, die den Schaden für US-Verbraucher mindern".

Also... Verbraucher können diese verbotenen Produkte noch mehrere Jahre lang verwenden, aber natürlich können sie keine neuen verbotenen Produkte mehr kaufen.