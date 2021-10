Verbotene Liebe: Zwiegespaltener Rachegeist Yajouj'Majouj erweitert Children of Morta

HQ

Gestern Abend haben Dead Mage und 11 bit Studios eine neue DLC-Charakterklasse für Children of Morta veröffentlicht. Der hybride Rachegeist Yajouj'Majouj vereint zwei unterschiedliche Kampfstile in sich, da er im Kampf die Formen wechseln kann. In einer Variante schwirren Feuergeister um ihn herum und in der anderen ist er ein Beschwörer, dessen Untergebene die meiste Arbeit verrichten. Ihr könnt diese Klasse nur im Roguelike-Modus "Family Trials" spielen, die im Frühjahr als kostenloses Update in das Spiel gelangte.

Neben dem neuen Helden, der übrigens auch eine bewegende Vergangenheit hat, führen die Entwickler ein paar neue Inhalte ein, die den Kampf auffrischen sollten. Dazu gehören Relikte, göttliche Gefallen und Power-Ups, die euch sowohl Vorteile als auch Nachteile gleichzeitig gewähren. Darüber hinaus gelangen mit dem jüngsten DLC Masken in das Spiel, mit denen ihr die Familienmitglieder der Bergsons optisch variieren könnt. Zum Preis von 5 Euro erwartet euch also ein volles Paket.