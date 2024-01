Verbessern Sie Ihr Spiel mit Samsungs 990 Pro SSD mit Kühlkörper

HQ

Es kann schwierig sein, genau das richtige Produkt zu kennen, das Sie bei der breiten Palette von Geräten, die heutzutage auf dem Markt erhältlich sind, in Ihren PC-Build integrieren können. In unserer Quick Look-Serie haben wir uns häufig ganzen Episoden mit PC-Komponenten beschäftigt, und die heutige Folge passt wieder einmal in diese Kategorie.

Wir haben uns für Samsungs 990 Pro SSD mit eingebautem Kühlkörper entschieden, die in den Größen 1 TB, 2 TB und 4 TB erhältlich ist und eine Lese-/Schreibgeschwindigkeit von 7.450/6.900 MB/s liefert. Diese SSD wurde entwickelt, um ein ausgewogenes Verhältnis von Effizienz und Leistung zu bieten, und könnte eine große Verbesserung für Ihr PC-Setup sein.

Schauen Sie sich den neuesten Quick Look unten an, um mehr über den 990 Pro zu erfahren, wobei unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Gerät teilt.