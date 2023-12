Verbessern Sie Ihr Spiel mit den Pro-Mäusen von Glorious

HQ

Es kann schwierig sein, zu beurteilen und zu bestimmen, welche Gaming-Maus am besten zu dem passt, was Sie mit einer so breiten Palette von Optionen auf dem Markt heutzutage erreichen möchten. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einem Gerät sind, mit dem Sie Ihr Gameplay verbessern können, könnte die Pro-Linie von Glorious die Lösung für Sie sein.

Diese beiden Gaming-Mäuse sind in zwei Varianten erhältlich, einer beidhändigen Version, die als Model O 2 Pro bekannt ist, und einer ergonomischen Ergänzung namens Model D 2 Pro. Sie sind für Spieler mit mittleren bis großen Händen konzipiert und verfügen über aufgeladene Polling-Raten, die es ihnen ermöglichen, sich bei 4K/8 KHz zu registrieren.

Um zu sehen, ob eine dieser Mäuse das nächste Accessoire auf Ihrer Einkaufsliste sein sollte, schauen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken zu den Gadgets teilt.