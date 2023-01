Verbessern Sie Ihr Sound-Setup mit den Surround-Systemen von Sony

HQ

Auf Quick Look schauen wir uns alle Arten von Technologien an. Sei es PC-Hardware, Monitore, Headsets, Mäuse, Laptops, Tablets, Telefone, Konsolen, Controller, Ohrhörer, Router, Drohnen, Kameratechnik, Zubehör, das letzte geht weiter und weiter. Was wir uns aber nicht allzu oft ansehen, sind Lautsprechersysteme, was den heutigen Quick Look umso spannender macht.

Da wir eine Sammlung von Sony-Surround-Sound-Systemen in die Hände bekommen haben, haben wir uns diese angesehen und ein paar Fakten und kurze Meinungen zu jedem jeweiligen Gerät zusammengestellt. Wenn Sie also auf dem Markt für ein neues Surround-Setup sind, schauen Sie sich das Video unten an, um zu sehen, wie sich das Sortiment von Sony heute entwickelt.