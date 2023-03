Verbessern Sie Ihr Monitorspiel mit dem Samsung Odyssey Neo G7

HQ

Wenn Sie nach einer ernsthaften Verbesserung für Ihren Gaming-Monitor gesucht haben, dann könnte das Thema der neuesten Episode von Quick Look für Sie von Interesse sein.

Dieser Monitor, der als Samsung Odyssey Neo G7 bekannt ist, ist satte 43 Zoll groß und verfügt über ein Mini-LED-Panel, das Bilder in 4K und 144 Hz anzeigt. Es hat auch eine Reaktionszeit von 1ms, was es ideal für Spiele macht.

Aber um zu sehen, ob dieser Monitor der richtige für Sie ist, schauen Sie sich die neueste Episode von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus einige Fakten und Gedanken darüber teilt, was dieses Gerät einzigartig macht.