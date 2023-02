Verbessern Sie Ihr Audio-Setup mit Røde's AI-1-Schnittstelle

HQ

Wenn Sie viele Video- / Audioinhalte streamen oder produzieren, sind Sie zweifellos daran interessiert, die Qualität Ihrer Inhalte zu verbessern. Wenn Sie besonders daran interessiert sind, Ihre Soundprofile zu verbessern, dann haben wir vielleicht das Gadget für Sie.

In der neuesten Folge von Quick Look haben wir das Røde AI-1 Einkanal-Audio-Interface in den Händen, das die Qualität Ihres Audios mit seinen Überwachungs- und Verstärkersystemen verbessern soll.

Unnötig zu sagen, wenn Sie nach einem Heimstudio gesucht haben oder daran interessiert sind, ein Mikrofon zu bekommen, das nicht über einen USB-Kanal mit Ihrem Computer verbunden werden kann, dann ist dies ein Stück Technik, die Sie beachten sollten.

Um unsere kurzen Gedanken und ein paar zusätzliche Fakten über die Røde AI-1 zu sehen, schaut euch die neueste Quick Look-Episode unten an.