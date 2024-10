Verbessere deinen aktiven Lebensstil mit MiiEGO MiiBuds Active Go Wir haben uns die sportlichen Ohrhörer in der neuesten Folge von Quick Look angesehen.

HQ Im Rahmen unserer fortlaufenden und umfangreichen Quick Look Videoserie haben wir unsere Aufmerksamkeit auf ein neues Angebot an sportlichen Ohrhörern von MiiEGO gerichtet. Diese In-Ears, die als MiiBuds Active Go bekannt sind, sind für Menschen mit einem aktiven Lebensstil konzipiert, da sie mit einem wasserdichten Design und einem Körper mit einem Ohrbügel ausgestattet sind, um unabhängig von der Aktivität einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden, IPX7-Zertifizierung, einem eingebauten Powerbank-Gehäuse und kabelloser Qi-Ladetechnologie bieten diese Ohrhörer viel. Um festzustellen, ob die MiiBuds Active Go die passenden Ohrhörer für Sie sind, sollten Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look ansehen. Darin teilt unser Magnus einige Fakten und Eindrücke zu diesem Gadget. HQ