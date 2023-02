Verbessere deine Kampfstation mit dem 175-Hz-OLED-Gaming-Monitor von Samsung

HQ

Wir haben im Laufe der Jahre im Rahmen unserer Quick Look-Serie einen Blick auf eine Sammlung von Gaming-Monitoren geworfen und erweitern diese nun weiter. In der neuesten Episode der Show haben wir mit Samsung's Odyssey G8 OLED Monitor herumgespielt, einem leistungsstarken System, das sehr reaktionsschnell und lebendig ist.

Der Monitor ist in der Lage, Bilder in 2K-Qualität anzuzeigen, alles bei maximal 175 Hz und mit einer Reaktionszeit von blitzschnellen 0,1 ms. Darüber hinaus soll der Monitor eine Smart-TV-Plattform sein, was bedeutet, dass Sie den integrierten Gaming-Hub verwenden können, um verschiedene Titel aus der Cloud zu streamen.

Um zu sehen, wie sich der Odyssey G8 OLED formt, schaut euch unsere neueste Episode von Quick Look unten an, in der Magnus uns über die Funktionen und Spezifikationen des Monitors spricht.