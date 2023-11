Verbessere dein Nintendo Switch-Setup mit dem RGB-Controller von DOYOKY

HQ

Wenn Sie nach einer Möglichkeit gesucht haben, Ihren Nintendo Switch-Spielen etwas mehr Flair zu verleihen, haben wir vielleicht eine Lösung für Sie. Denn vor kurzem haben wir uns mit dem kabellosen RGB-Controller von DOYOKY beschäftigt, der als Ersatz für die Joy-Cons gedacht ist.

Der Controller soll eine lange Akkulaufzeit bieten, über zuweisbare Tasten verfügen, Joysticks mit Hall-Effekt verwenden, um Drift zu verhindern, und natürlich ein RGB-Angebot, das in Farbe und Stil angepasst werden kann.

Um zu sehen, ob DOYOKYs Controller der richtige für Sie ist, schauen Sie sich unbedingt die neueste Episode von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Gedanken und Meinungen über das Gadget teilt.