Veränderungen im ATP-Ranking nach Roland Garros: Cobolli und Arnaldi erhalten große Boosts, Djokovic fällt

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Die ATP-Rangliste hat sich nach Roland Garros deutlich verändert, wobei Alexander Zverev mit 28 Jahren die Krone und seinen ersten Grand Slam gewann, aber mit 7.305 Punkten weiterhin auf dem dritten Platz bleibt. Jannik Sinner bleibt mit 13.500 Punkten an der Spitze und Alcaraz liegt mit 9.960 Punkten auf dem zweiten Platz, aber beide haben eine beträchtliche Anzahl an Punkten verloren.

Novak Djokovic, der in der dritten Runde ausgeschieden ist, fällt auf den siebten Platz zurück, während Felix Auger-Aliassime mit Weltranglistenplatz 4 seine beste Karriereplatzierung erreicht und Alex de Miñaur einen Platz auf den sechsten Platz springt. Und Flavio Cobolli, der unwahrscheinliche Finalist der Roland Garros, springt um vier Plätze auf Platz 10 der Welt mit 3.540 Punkten und überholt Alexander Bublik.

Weitere Spieler, die bei den French Open gut abgeschnitten haben, steigen in der Rangliste auf: Jakub Mensik springt zehn Plätze auf Weltranglistenplatz 17, Rafa Jódar steigt sechs Plätze auf Weltranglistenplatz 23 und Joao Fonseca fünf Plätze auf Weltranglistenplatz 25. Der schockierendste Sprung ist jedoch Matteo Arnaldi, Halbfinalist, der wegen eines Virus zurückziehen musste, und springt um 70 Schritte auf Platz 34 der Welt mit 1.336 Punkten.

Leider fallen Jack Draper und Holger Rune mit längeren Turnierpausen auf Platz 112 der britischen Spieler und für den dänischen Spieler auf Platz 64 der Welt ab.