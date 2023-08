Verabschieden Sie sich von Crysis 3, Dantes Inferno und den Online-Funktionen von Dead Space 2

EA schaltet in diesem Jahr weitere Online-Server ab.

Crysis-Trilogie für Xbox One via Abwärtskompatibilität spielbar

am 20. Oktober 2018 um 13:51 NEWS. Von Christian Gaca

Die Crysis-Trilogie für Xbox One wie Abwärtskompatibilität spielbar. Das hat Microsoft bestätigt. Crysis, Crysis 2 und Crysis 3 können nun also auf der Xbox One gezockt...