Venus Williams hat seit einem ganzen Jahr kein Einzel-Tennismatch mehr gewonnen: Niederlagenserie erreicht 12

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Venus Williams erlitt beim Washington Open erneut ein Ausscheiden in der ersten Runde, 6:3, 6:3 gegen Anastasia Potapova, und hat nun die Niederlagenserie in Einzelspielen auf 12 ausgebaut, wobei sie weiterhin an großen Turnieren teilnimmt, hauptsächlich wegen Wildcards, was besonders während der amerikanischen Tour in diesem Sommer erwartet wird (sie ist jetzt auf Platz 664 der Weltrangliste).

Die 46-Jährige hat seit ihrem letzten großen Jahr 2017 mit Verletzungen zu kämpfen und ist in der WTA-Rangliste abgerutscht, als sie zwei Major-Finals erreichte und zum letzten Mal unter die Top 5 zurückkehrte. Im vergangenen April verlor sie bei den Madrid Open 2026 gegen Kaitlin Quevedo und wurde damit die erste ehemalige Weltranglisten-Erste, die zehn Einzelmatches in Folge verlor.

Diese Serie erstreckt sich nun auf 12 Einzelmatches ohne Sieg (davon 9 im Jahr 2026), über ein Jahr, seit sie Peyton Sterns beim Washington Open Achtelfinale besiegte (sie verlor im Achtelfinale gegen Magdalena Frech). Wird sie nächste Woche bei den Canadian Open in Toronto eine weitere Niederlage hinnehmen?