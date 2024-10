Venom: The Last Dance zeigt, wie Tom Hardy als James Bond aussehen könnte

HQ

Auch wenn Daniel Craig die Rolle des Bond im Jahr 2021 endgültig hinter sich gelassen hat, wurde noch kein neuer James Bond angekündigt. Viele große Namen wurden vorgeschlagen; Aaron Taylor-Johnson, Idris Elba und natürlich Tom Hardy.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter verriet Kelly Marcel, dass sie ein Easter Egg in den Film eingebaut hat, um den Leuten zu zeigenVenom: The Last Dance, wie Hardy als James Bond aussehen könnte. "Es gab immer diese Gerüchte, dass [Tom] James Bond spielt, also habe ich vielleicht gezeigt, wie Tom Hardys James Bond aussehen könnte", sagte sie.

Marcel selbst landete sogar auf einer Gerüchteliste potenzieller Regisseure für den neuen Bond-Film. "Es gab noch nie einen weiblichen Bond-Regisseur, und wenn man so etwas sieht, ist das natürlich unglaublich demütigend. Deshalb bin ich dankbar, dass ich neben einem dieser brillanten, brillanten Regisseure erwähnt werde", fügte Marcel hinzu.

Tom Hardy hat es in diesem Film natürlich mit Knull zu tun, einer Figur, auf die viele Fans schon lange gewartet haben. Über Marcel wurde offiziell bekannt gegeben, dass Andy Serkis die Rolle übernehmen wird.

"Wir alle lieben Andy. Wir wussten bei Venom 2, dass er dieser [Knull] Charakter sein würde, sollten wir in der Lage sein, den Charakter in diesen Film zu bringen. Er war die einzige Person, die wir gefragt haben, und natürlich war er begeistert und aufgeregt. Er ist einer der großartigsten Synchronsprecher, die es gibt."

Venom: The Last Dance erscheint morgen, am 25. Oktober. Wirst du zuschauen?