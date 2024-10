Venom: The Last Dance wird voraussichtlich ein schlechteres Eröffnungswochenende haben als Black Adam

HQ

Venom: The Last Dance startet heute und später in dieser Woche in Europa und den USA. Aber die Erwartungen scheinen niedrig zu sein, und laut Deadline wird (basierend auf den Ticketverkäufen) erwartet, dass es in den USA 65 Millionen US-Dollar einspielen wird, was etwas unter dem Eröffnungswochenende von Black Adam von 67 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 liegt.

Aber das ist eine schlechte Nachricht für Venom, denn Black Adam galt weltweit als Flop und erreichte nur einen Umsatz von 390 Millionen US-Dollar, verglichen mit Joker mit 1 Milliarde US-Dollar und dem ersten Venom mit 856 Millionen US-Dollar.

Wie scharf sind Sie auf Venom: The Last Dance, und werden Sie es diese Woche sehen?