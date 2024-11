Venom: The Last Dance überschreitet 300 Millionen US-Dollar an den Kinokassen Trotz der schlechten Kritiken scheinen die Leute in Scharen zu strömen, um das Ende der Venom-Trilogie zu sehen.

HQ Keiner der Venom-Filme besitzt eine positive Bewertung auf Rotten Tomatoes. Auch wenn die Seite als Aggregator gewisse Schwächen aufweist, ist das kein gutes Zeichen. Dennoch scheinen die Zuschauer nicht genug von Tom Hardys Venom zu bekommen. Die Action-Trilogie hat mittlerweile ihren Höhepunkt erreicht und hat sich trotz einiger Sorgen um die Einspielergebnisse überraschend gut geschlagen. Mit einem Budget von 120 Millionen US-Dollar hat Venom: The Last Dance am Wochenende die 300-Millionen-Dollar-Marke an den Kinokassen überschritten. Natürlich würden die Studios auf eine größere Gewinnspanne hoffen, denn wenn wir die Marketingkosten berücksichtigen, müsste der Film mindestens das Doppelte seines Budgets eingespielt haben, um im grünen Bereich zu sein. Trotzdem bleibt Venom ein beliebter Charakter und einer, der die einzige Rettung von Sonys Live-Action-Spider-Verse ist. Wir müssen sehen, ob dies zu weiteren Venom-Filmen führt. Die Tom-Hardy-Trilogie ist vorbei, aber das ist erst der Anfang von Knulls Geschichte, also kann vielleicht ein anderer Symbiont einspringen und den Venom-Mantel übernehmen.