Venom: The Last Dance ruiniert ikonische Linie im Trailer

HQ

Die Tatsache, dass die Venom-Filme von Sony Pictures nicht gerade die am besten bewerteten auf Metacritic oder Rotten Tomatoes sind, hat sie nicht davon abgehalten, kommerziell großartig zu sein, also wird es interessant sein zu sehen, was im Oktober passiert.

Denn wir haben endlich den ersten offiziellen Trailer für Venom: The Last Dance, das dritte und letzte Mal, dass Tom Hardy die ikonische Marvel-Figur in einem eigenständigen Film spielt, und es sieht definitiv mehr nach dem aus, was wir gewohnt sind, mit einigen brutalen Kämpfen und skurrilem Humor.