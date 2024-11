Venom: The Last Dance hat über 400 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt

HQ

Trotz eines langsamen Starts mit niedriger als erwarteten Ergebnissen hat Venom: The Last Dance stetig an Dynamik gewonnen. In Kombination mit dem Mangel an starker Konkurrenz hat es der Symbiont geschafft, seinen Platz an der Spitze der Kinokassen zu behaupten. Während er noch nicht an die fast 900 Millionen Dollar brutto des ersten Films herangekommen ist, hat Venom: The Last Dance jetzt 400 Millionen Dollar an Ticketverkäufen überschritten.

Mittelmäßige Kritiken und Kritiken von Kritikern scheinen den Erfolg nicht wesentlich beeinflusst zu haben. Die Frage ist nun, ob er den Zweitplatzierten Venom: Let There Be Carnage übertreffen kann, der 500 Millionen Dollar an Ticketverkäufen einspielte.

Haben Sie Venom: The Last Dance gesehen? Was hältst du von dem Film?