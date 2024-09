Venom: The Last Dance gibt uns seinen letzten Trailer

HQ

Venom: The Last Dance hat seinen letzten Trailer veröffentlicht und es scheint ein lustiger Abschied zu werden.

Tom Hardy's Eddie Brock und sein symbiotischer Kumpel sind für ein letztes Abenteuer zurück, denn Außerirdische von Venom' s Heimatplaneten haben ihn aufgespürt und dringen in die Erde ein.

HQ

Die monströsen, wie ein Skorpion aussehenden Kreaturen scheinen im Auftrag von Knull, dem "Gott der Symbionten", zu arbeiten - ich glaube, wir haben nur einen kurzen Blick im Trailer bekommen.

Wenn Sie auf einen letzten Ausflug des teils Kumpel-Cop-, teils Superhelden-Action-Duos Lust haben, sollten Sie dieses Abenteuer auf keinen Fall verpassen.

Venom: The Last Dance startet am 25. Oktober in den Kinos.