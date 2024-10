Venom: The Last Dance debütiert mit starkem Eröffnungswochenende

HQ

Viele Analysten schrieben es ab und schlugen vor, dass wir für das Eröffnungswochenende von Venom: The Last Dance nicht viel im Sinne der Ticketeinnahmen erwarten sollten, aber der Film hat diesen Erwartungen getrotzt und eine ziemlich starke Resonanz gefunden.

Mit einem Budget, das Gerüchten zufolge zwischen 110 und 120 Millionen US-Dollar liegen soll, hat der von Tom Hardy inszenierte Film bereits 180 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt (danke, Box Office Mojo), was ihn bereits zum 21. größten Film des Jahres macht und ihn auf einem Crashkurs zum Break-Even bringt, wenn auch noch die erwarteten Marketing- und Werbegebühren hinzukommen.

Wenn Sie am Wochenende nicht in die Kinos geströmt sind und darüber nachgedacht haben, ob Venom: The Last Dance der richtige Film für Sie ist, haben wir den Film gesehen und unsere Gedanken in einer Rezension geteilt.